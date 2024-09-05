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MİT'ten operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.09.2024 10:53
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Son dakika: MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten operasyon! PKK/YPG sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Dijwar Tekoşin" kod adlı Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Dinç, 2008-2015 yılları arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Suriye'ye 2015'te yasa dışı yollardan geçerek terör örgütü PKK/YPG'ye katılan Dinç'in, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlendi.

MİT'in saha ajanları tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu tespit edilen terörist Dinç, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk MİT
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