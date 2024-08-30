MİT'ten PKK/KCK terör örgütüne peş peşe operasyonlar! Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirildi...

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın el yapımı bomba uzmanları Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol ile, Tijda Jiyan kod adlı Nurbahar Karadağlı’yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ise Fransız vatandaşı olduğu iddia edilen Denis Daniel Korkmaz'a yapılan operasyon sonucu yakalanarak sınır dışı edildi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

PKK/KCK’lı Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı’nın yeri, MİT’in örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla tespit edildi. MİT, Akyol ve Karadağlı’yı adım adım izlemeye başladı ve en en uygun an beklendi. PKK/KCK’lı teröristler bomba düzenekleri ile el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Faraşin Gabar kod adlı Bahar Akyol, 2015 yılında Şırnak Cizre’deki hendek-barikat olaylarında yer aldı. Olayların bitmesi sonrasında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Örgütün Irak’taki kamplarında silah eğitimi aldı. 2019 yılında Haftanin’de, 2020’de Hakurk’ta bulundu. Hakurk’ta faaliyet gösterdiği sırada saldırı ve sabotaj alanında uzmanlaştı.

Tijda Jiyan kod Nurbahar Karadağlı, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. Sağlık Meslek Lisesi’nde okuduğu için örgüt tarafından kendisinde sözde doktor olarak faydalanıldı. Bir süre yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştirdi. 2023 yılında Hakurk kırsalına geçerek burada saldırı ve sabotaj eğitimi aldı.

MİT'TEN PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

MİT, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz, Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.

SINIR DIŞI EDİLDİ

İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etti ancak MİT’ten kaçamadı.

Denis Daniel Korkmaz’ın Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz’a yönelik operasyon için geçildi. Gözaltına alınan Korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi. Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır