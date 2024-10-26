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  4. MİT'ten PKK'ya TUSAŞ saldırısı sonrası büyük darbe! Dikkat çeken 'ANKA' detayı

MİT'ten PKK'ya TUSAŞ saldırısı sonrası büyük darbe! Dikkat çeken 'ANKA' detayı

26.10.2024 16:29
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26.10.2024 16:29
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MİT, TUSAŞ'a terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK /YPG'ye ait toplam 157 hedefi TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik terör eyleminin ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. 23-26 Ekim 2024 tarihlerinde 157 noktaya düzenlenen baskınlarda, özellikle savunma sanayi tesisleri hedef alındı. Operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lar etkin bir şekilde kullanıldı.

MİT'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etmektedir.

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Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edilmiştir. Özellikle PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınmış olup, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları bulunmaktadır.

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MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılmış olup, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara özellikle görev verilmiştir.

1Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT TUSAŞ
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