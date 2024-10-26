MİT'ten PKK'ya TUSAŞ saldırısı sonrası büyük darbe! Dikkat çeken 'ANKA' detayı

Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ’a yönelik terör eyleminin ardından Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi. 23-26 Ekim 2024 tarihlerinde 157 noktaya düzenlenen baskınlarda, özellikle savunma sanayi tesisleri hedef alındı. Operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lar etkin bir şekilde kullanıldı.

MİT'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23.10.2024 tarihinde TUSAŞ’a yönelik PKK tarafından gerçekleştirilen menfur terör eylemi sonrasında, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda, MİT tarafından 23-26.10.2024 tarihleri arasında Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon icra edilmiştir. Özellikle PKK/YPG’nin savunma sanayi tesisleri öncelikli olarak hedef alınmış olup, hedefler arasında örgüt karargahları, askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah/mühimmat depoları bulunmaktadır.

MİT’in gerçekleştirdiği harekatta, Türkiye’nin savunma sanayi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünler aktif olarak kullanılmış olup, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA’lara özellikle görev verilmiştir.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır