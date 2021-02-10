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MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

10.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi.

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanma süreci devam eden Parım'ın, Suriye/Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da düzenlenen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

AA

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