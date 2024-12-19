MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon!

MİT, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı’da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT'TEN SURİYE'DE NOKTA OPERASYON!

Terörist KIZILKAYA, PKK’nın, Suriye’deki kadın kadrolarının idare edilmesinde görevliydi. Yayla KIZILKAYA gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

PKK’lı KIZILKAYA, kadın kadrolarının idaresinin yanı sıra Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize ediyordu. Özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod Yayla KIZILKAYA, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. KIZILKAYA’ya yönelik düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı. Terörist Yayla KIZILKAYA, Suriye/Kamışlı’da MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

NESRİN AMED KOD YAYLA KIZILKAYA KİMDİR?

1993’te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ın kuzeyinde Kandil ve Gare bölgesinde, ayrıca Hakkari/Şemdinli kırsalında uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2017 yılları arasında PKK/YJA Star Kandil Eyaleti sözde Genel Sorumlusu oldu.

2018’de Medya Savunma Alanları yürütmesinde yer aldı. 2019’da örgüt üst yönetimi tarafından PKK/PAJK Mahmur sözde Genel Sorumlusu görevine getirildi. İlerleyen süreçte Suriye’ye geçerek PKK/PAJK Şehba sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. 2024 itibarıyla PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır