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MİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 adamı yakalandı

14.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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MİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 adamı yakalandı

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı 11 kişi yakalandı.

MİT çok önemli bir operasyona imza attı. Son günlerde İsveç'te yaşayan Habib Cab'ın Türkiye'den kaçırıldığına ilişkin iddialar üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağı tarafından ve bu kişilerin de Zindaşti ile irtibatlı olan kişiler tarafından kaçırılarak İran'a götürüldüğü tespit edildi. Buna ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber, kritik operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

Zindaşti, İranlı bir uyuşturucu kaçakçısıydı ve kendisi hakkında İran'da idam kararı verilince de Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de de 2007 yılında bir cinayet nedeniyle yargılanmıştı. Ardından da hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince Türkiye'den kaçmış ve yeniden İran'a gittiği tespit edilmişti. Oradan faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmişti. İşte İran istihbaratına çalışan Zindaşti'nin Türkiye'deki ağına yönelik bir operasyon düzenlendi.

HABİB CAB KAÇIRILINCA MİT HAREKETE GEÇTİ

Habib Cab isimli kişi İsveç'ten Türkiye'ye geldi, muhalif bir isimdi. İran'daki muhalif anlayışın İsveç'teki kolunu yürütüyordu. Eski eşinin borç verme bahanesiyle İstanbul'a getirildi ve ardından da bir minibüse bindirilerek kaçırıldı, Van üzerinden İran'a götürüldü.

HÜCRE ÇÖKERTİLDİ

Bu kaçırmaya ilişkin de MİT harekete geçti. Ve MİT 11 ismi yakaladı. Onlarla ilgili soruşturma safhası devam ediyor İran istihbaratına bağlı hücre çökertilmiş oldu bu operasyonla birlikte. Bu 11 ismin de Zindaşti için çalıştığı tespit edildi.

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