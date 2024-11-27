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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ta etkisiz hale getirdi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.11.2024 11:34
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MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 2001'den bu yana Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren Ahmed'in, örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ta etkisiz hale getirdi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA-20241127-36305485-36305479-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_SADIYE_MUHAMMED_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör faaliyetinde bulunan Ahmed'in örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

AA-20241127-36305485-36305480-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_SADIYE_MUHAMMED_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

MİT'in hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terörist Sadiye Muhammed Ahmed, Sincar'da nokta operasyonla etkisizleştirildi.

AA-20241127-36305485-36305482-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_SADIYE_MUHAMMED_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

AA-20241127-36305485-36305483-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_SADIYE_MUHAMMED_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

AA-20241127-36305485-36305484-MIT_TEROR_ORGUTU_PKKKCKNIN_SOZDE_SORUMLULARINDAN_SADIYE_MUHAMMED_AHMEDI_ETKISIZ_HALE_GETIRDI

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk MİT
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