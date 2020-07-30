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  4. MİT tespit etti, 4 terörist öldürüldü

MİT tespit etti, 4 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde Şırnak/Gabar kırsalında 4 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

MİT tespit etti, 4 terörist öldürüldü

Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

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