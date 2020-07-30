MİT tespit etti, 4 terörist öldürüldü

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, M\u0130T, y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc istihbari faaliyetler neticesinde bug\u00fcn \u00f6\u011fleden sonra Gabar k\u0131rsal\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/KCK mensubu 4 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Pandemi sonras\u0131 yeni d\u00fcnyada dijital d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm h\u0131z kazand\u0131\u00c7ok ac\u0131! Ablas\u0131ndan 10 g\u00fcn sonra ya\u015fam sava\u015f\u0131n\u0131 kaybettiMSB i\u015f\u00e7i kura sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131 m\u0131? MSB \u0130\u015fkur kura sonu\u00e7lar\u0131!