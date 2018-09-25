MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Şafak Pavey ve avukatları katıldı. Kimlik sorgusu sırasında Uluslararası Kadın Siyasi Liderler Küresel Formu'nun yüksek danışmanlığını yaptığını söyleyen Sanık Pavey, suçlamaları kabul etmedi. Pavey savunmasında, "Olay tarihinde İstanbul Milletvekili ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bağımsız Denetmeniydim. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gazeteci meslektaşlarım Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılamaları yapılmaktaydı. Davanın kapalı görülmesi sebebiyle koridorda diğer bekleyenlerle birlikte duruşmanın sonlanmasını bekledim. Adliye koridorunda sessizce bekledik. Fakat herhangi bir yürüyüş ve gösteri yapılmamıştır. Sol kol ve bacağım protezdir. Fiziki olarak kalabalığa katılarak yürüyüş yapmak ve alkışlamak gibi eylemleri yapmam mümkün değildir. Beraatimi talep ederim" dedi.
BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Mahkeme, sanık Şafak Pavey'in "Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan dava açılmışsa da sanığın cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.
DHA
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