MİT TIR'ları davası: 27 sanık müebbet ile 22 ay arasında değişen cezalara çarptırıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların 2014'te Hatay ve Adana'da jandarma-polis operasyonu ile durdurulması davasında yargılanan 27 sanık için karar açıklandı. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme başkanı, tutuklu sanıklardan Jandarma Komutanı Kurmay Ömer Arık'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu'yu "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 34'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'a da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama, resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Sanıklardan Hasan Bektaş ise "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlamasıyla yargılanan sanık Özgür Yalçın da 10 yıl hapse mahkum edildi. Heyet, 21 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Duruşmada ayrıca MİT TIR'larını durduranlar arasında yer alan, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince yargılamalarının yapıldığı gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme heyeti, firari 10 sanığın dosyalarının da ayrılmasına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 9 sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına hükmetti.

Ne olmuştu? 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giden 3 tır, önce Hatay'da ardından Adana'da savcılık emriyle yapılan bir jandarma-polis operasyonuyla durdurulmuştu. Gelişmeyi haberleştiren ilk yayın organı Radikal gazetesi olmuştu. Yetkililerden gelen ilk açıklamalar, tırlardaki malzemenin devlet sırrı olduğu yönüne oldu. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olayın arkasında 'paralel yapının bulunduğunu' söyledi: "Savcı, benim iznim, Adalet Bakanlığı'nın haberi olmadan böyle bir müdahalenin içine giremez. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ne getirip ne götürdüğüne bakamaz." Olayın hemen ardından ve sonrasında ilerleyen süreçlerde, tırların durdurulması ile ilgili savcı, asker ve polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Süreç içinde bazı savcı, asker ve polislerin görev yerleri değiştirildi, bazıları açığa alındı, bazıları ise tutuklandı. 21 Ocak 2014'te Aydınlık gazetesi, söz konusu tırlarda cephane taşındığını öne süren bir haber yayımladı. 29 Mayıs 2014'te Cumhuriyet gazetesi "İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar" manşetiyle çıktı.