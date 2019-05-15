MİT TIR'ları davasında Berberoğlu'na yeni ceza yok

Cumhuriyet'in Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki dava da düşürüldü.MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin açılan davada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılanan Berberoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Gül hakkındaki davanın da düşürülmesi kararı alındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Enis Berberoğlu katılmazken; sanık Erdem Gül ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti kararında, sanık Erdem Gül hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan dava açılmışsa da suçun vasfının değiştiğini ve Basın Kanunu'na göre 4 aylık zaman aşımı süresinden sonra dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Davanın ardından Erdem Gül, "Ben bütün savunmalarımda da söyledim gazetecilik asla suç değildir. Gazetecilik haber yazmaktır, fotoğraf çekmektir ve bunları basmaktır. Yani halkın bekçiliğini yapmaktır" dedi.