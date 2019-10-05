HABER

MİT tırlarını durdurmak için "karar kurulu" oluşturmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı imamı" olduğu ileri sürülen firari Feyzullah Gülbent hakkında, örgüt yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianamede, terör örgütünün mahrem imamları tarafından MİT'e ait tırların durdurulması ve aranması için "karar kurulu" oluşturulduğu, sanığın da bu toplantılara "karar kurulu üyesi" olarak katıldığı ve eylemin birincil sorumluları arasında yer aldığı belirtildi

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı imamı" olduğu öne sürülen ve hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan firari sanığın, MİT tırlarının durdurulması eyleminin birincil sorumluları arasında yer aldığı aktarıldı.

Terör örgütünün mahrem yargı yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen firari Feyzullah Gülbent hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından, Gülbent için 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Feyzullah Gülbent'in terör örgütünün mahrem yargı yapılanmasında, sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı sorumlusu" olarak "Fevzi'' kod adıyla yönetici konumda faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, sanığın FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asya'da da hesabının bulunduğu anımsatıldı.

- Gizli tanıktan MİT tırları ifadesi

İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık "Bayrak" ise sanık Feyzullah Gülbent'in, terör örgütü içerisinde üst düzey görevde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fevzi kod adlı Feyzullah Gülbent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yargı imamıdır. Ülkemizi uluslararası kamuoyu nezdinde terör örgütüne destek veren konuma düşürmek ve hükümet yetkililerini uluslararası ceza mahkemesinde sanık olarak yargılatabilmek amacıyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hakim ve savcılardan sorumlu imam Feyzullah Gülbent'in koordinasyonunda, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, dönemin savcısı Özcan Şişman'ın jandarma ve emniyete verdiği talimatla MİT tırları durduruldu."

- Tırların durdurulmasının sorumlularından

İddianamede, terör örgütünün mahrem imamları tarafından, MİT'e ait tırların, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulması ve aranması için "karar kurulu" oluşturulduğu, sanığın da bu toplantılara "yargı imamı" sıfatıyla "karar kurulu üyesi" olarak katıldığı ve eylemin birincil sorumlularından olduğu belirtildi.

Yapılan tespitlere göre, sanığın, terör örgütünün çağrı ve talimatları ile örgüt içerisinde yargı mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü vurgulanan iddianamede, Feyzullah Gülbent'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyorHastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
Obeziteden karaciğerini kaybetti yeğeni can olduObeziteden karaciğerini kaybetti yeğeni can oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY terör örgütü hapis istemi iddianame mit tırları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

Satırla kırıp içeri girdiler

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.