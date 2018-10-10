MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ''devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle'' kapalı olarak yapılan duruşmaya, 6'sı tutuklu 10 sanık ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındığı öğrenildi.
Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilmişti.
Kararın ardından dava dosyası Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.
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