MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki, "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı olarak yapılan duruşmada, tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti 5 tutuklu sanığın tahliyesine, sivil asker imamı olduğu tespit edilen sanık M.C.K'nin ise tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Ö.K. ve İ.A'nın ise Yargıtay'da görülen dava kapsamında halen tutuklu oldukları öğrenilirken, diğer 3 tutuklu sanık ise tahliye edildi.