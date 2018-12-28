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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:49 | Son Güncelleme

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 52 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki, "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı olarak yapılan duruşmada, tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda sanık savunmalarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti 5 tutuklu sanığın tahliyesine, sivil asker imamı olduğu tespit edilen sanık M.C.K'nin ise tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Ö.K. ve İ.A'nın ise Yargıtay'da görülen dava kapsamında halen tutuklu oldukları öğrenilirken, diğer 3 tutuklu sanık ise tahliye edildi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Mahkeme ara kararıyla 3 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

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