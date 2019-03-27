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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı olarak yapılan duruşmaya, tutuksuz 10 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda tutuklu sanık meslekten ihraç edilen eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

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