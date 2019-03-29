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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:44 | Son Güncelleme

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki "devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle" kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda meslekten ihraç edilen değişik rütbelerdeki eski asker sanıkların savunmalarının alındığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

MİT tırlarının durdurulmasını ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında açılan ve duruşmaları kapalı görülen davayla ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası, Adana Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Mahkeme, ara kararıyla bazı sanıkların tahliyesine, bazı sanıkların dosyasının ayrılmasına hükmetmişti.

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

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