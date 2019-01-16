HABER

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranması işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle aralarında 15 Temmuz darbe teşebbüsünde suçüstü yakalanan Nurettin Oruç'un da bulunduğu 23 şüpheli hakkında yeni bir iddianame daha hazırlanarak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi - İddianamede, söz konusu tırları durduran, haklarında daha önce dava açılan sanıkların, tırlara el koyduktan sonra daha kapsamlı bir arama yapma bahanesiyle her tırda bir subay olacak şekilde tırları Seyhan'da bulunan ve o tarihte içerisinde NATO askerlerinin de konuşlu olduğu Korgeneral Recai Engin Kışlasına götürmek üzere Sirkeli Otoyol Gişelerinden hareket ettikleri ortaya çıktı - İddianamede ayrıca, MİT tırlarının durdurulması eylemini organize ettiği tespit edilen FETÖ terör örgütünün "Temel Askeri Yapılanma" şemasına da yer verildi

İSTANBUL (AA) - Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''sivil imamlarının'' da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te, MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturmada yeni bir iddianame daha düzenlendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü esnasında suçüstü yakalanan Nurettin Oruç, Abdurrahman Özdemir, Ahmet Numan Akpınar, Ali Çakmak, Ali Semerci, Arif Danacı, Bayram Andaç, Berkant Aydın, Cemil Yıldırım, Cengiz Tarım, Feyzullah Gülbent, Halil Alp, Hasan Bektaş, Hasan Ülker, Hasan Hüseyin Köse, Hüseyin Civan, Mehmet Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Osman Hilmi Özdil, Soner Yıldırım, Süleyman Gürbüz, Uğur Aydın ve Yasin Yalçınkaya şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, şüpheliler hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme'', ''Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Temin Etme'', ''Devletin Güvenliğine ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama'', ''Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme'', ''örgüt yöneticiliği veya örgüt üyeliği'' suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Aynı eylemle ilgili daha önce çıkan iddianamedeki hususlar anımsatılarak, MİT tırlarının durdurulması ve aranmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, tırları durduran ve daha önce haklarında dava açılan sanıkların, tırların kasalarına çıkarak konteynırları açtıktan ve konteynırlar içerisindeki devlet sırrı kapsamındaki malzemelerin görüntülerini çektikten sonra, tırların sevkinde görevli Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının kelepçelerini çözdükleri, serbest olduklarını ve gidebileceklerini söyledikleri ancak tırlara el koyduklarını söyledikleri belirtildi.

İddianamede, sanıkların daha kapsamlı bir arama yapmak bahanesi ile her tırda bir subay olacak şekilde tırları Seyhan'da bulunan ve o tarihte içerisinde NATO askerlerinin de konuşlu olduğu Korgeneral Recai Engin Kışlasına götürmek üzere Sirkeli Otoyol gişelerinden saat 12.50'de hareket ettikleri anlatılan iddianamede, MİT mensuplarının sanıklar tarafından hukuka aykırı bir şekilde el konulan tırları geri alabilmek için tırların arkasından gittikleri, Kürkçüler Mevkii'nde tırları durdurarak götürülmesine engel olmaya çalıştıkları ve şoförlerinden tırların anahtarlarını aldıkları anlatılan iddianamede, bunun üzerine Adana İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli sanık Önder Kır'ın tırların anahtarını alan MİT personelinin üzerine yürüyerek darp etmek suretiyle 06 E. 2... plakalı tırın anahtarını aldığı, anahtarı alınan tırın sanık Hakan Kaplan nezaretinde Kürkçüler Mevkii'nden hareket ettirilerek Bahçeşehir Kolejinin yanına çekildiği, MİT mensuplarının Kürkçüler'de kaldığı belirtildi.

MİT mensuplarının tırlarda arama yapılmaması ve tırların geri teslim edilerek yollarına devam etmeleri yönündeki ısrarlı taleplerine rağmen sanıkların arama yapma konusundaki ısrarlarının devam ettiği ve tırların teslim edilmediği kaydedilen iddianamede, olay yerine dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve MİT Adana Bölge Başkanının geldiği, İl Emniyet Müdürü ve MİT Adana Bölge Başkanının, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Aziz Takcı ile görüşmesinden sonra saat 16.00 sıralarında tırların MİT Adana Bölge Başkanına teslim edildiği kaydedildi.

İddianamede, MİT tırlarının durdurulması eylemini organize ettiği tespit edilen FETÖ terör örgütünün, ''Temel Askeri Yapılanma'' şemasına da yer verildi. Şemada örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ve örgütün askeri yapılanmasına ilişkin birimler sıralanıyor.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulunduKınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulundu
İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret ettiİmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mit tırları

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezmeye gidiyorum diye çıktı geri dönmedi! 14 yerinden bıçaklanan kadın tanınmaz hale geldi

'Gezmeye gidiyorum' diye çıktı, eve cesedi geldi

Lösemi hastası Tayyip'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'dan telefon!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Panik anları! Parktaki oyuncaklar bir anda alev alınca...

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.