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  4. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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mit Emniyet DEAŞ Kırmızı Bülten

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kolunu sallayan geliyor ülkeye zaten. afganı pakistanlısı suriyelisi ıraklısı. şimdi de libyalısı çıktı. vatandaşlık vercekmişiz. hepside suç makinesi ne kültürümüze uygun ne de yaşam şartlarımıza kovun hepsini gitsin
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