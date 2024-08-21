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  4. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehnaz Omar İstanbul'da yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehnaz Omar İstanbul'da yakalandı

21.08.2024 15:48
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Finlandiya sorumlusu "Naze Ad" kod adlı Mehnaz Omarı yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Mehnaz Omar İstanbul'da yakalandı

MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran Urumiye kökenli "Naze Ad" kod adlı Mehnaz Omarı İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi. İranlı terörist Omarı, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Omarı, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

ÖRGÜTÜN FİNLANDİYA YAPILANMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Mehnaz Omarı’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk KCK MİT emniyet
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