MİT ve Emniyetten ortak operasyon! FETÖ'nün kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen ortak çalışmada, örgütün kilit isimlerinden birini daha yakın takibe aldı. Örgütün sözde "Emniyet Mahrem İmam" yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği, haklarında tahkikat yürütülen bu yapıya bağlı şahıslara maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, halk arasında "patates hat" olarak tabir edilen yabancı şahıslar adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirlenen Zekreya A.'nın yakalanması için 10 Haziran'da operasyon düzenlendi.

Esenyurt'ta saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alınan Zekeriya A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Baskın yapılan hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN ISPARTA EMNİYET İMAMI

Yakalanan FETÖ/PDY üyesinin, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra Terör Örgütüne Üye Olmak", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.’nin de geçmiş dönemde sözde "mahrem imamlığını" yaptığı ortaya çıktı. Yakalanan zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

(İHA)

