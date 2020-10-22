MİT ve Jandarmadan ortak operasyon

Türkiye’de gizlenen DEAŞ’lı terör örgütü üyesi Bursa’da saklandığı evde MİT ve Jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, DEAŞ terör örgütü üyesi 33 yaşındaki S.E.N’nin 2014 ve 2017 yılları arasında Suriye’nin, Halep şehrinde, Elbab kentinde DEAŞ silahlı terör örgütünün istihbarat sorumlusu olarak görev yaptığı tespit edilen Ebu Rawaha kod isimli şahsın Bursa’da olduğu belirlendi. Bunun üzerine MİT ve Jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi. Jandarma Özel Harekatında destek verdiği operasyonda eve baskın yapan ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. Örgüt mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sorgusuna müteakip, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

