MİT ve polisin Edirne'deki terör operasyonu

EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısında gözaltına alınan, terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonuyla Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak isterken yakalanan, terör örgütü PKK'nın Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Açıkyüz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Edirne Adliyesine getirildi.
Yılmaz Açıkyüz, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.
Öte yandan zanlının, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu öğrenildi.
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