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MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı

24.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
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MİT ve polisten ortak operasyon: 31 gözaltı

Van’da polis ve MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince DEAŞ’ın Amer Onay Grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van MİT Bölge Başkanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olarak ilimizde faaliyet gösteren Amer Onay Grubuna mensup 34 şahsın yakalanmasına yönelik 24 Aralık 2020 günü operasyon düzenlendi. Düzenlenen müşterek operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, DEAŞ terör örgütünün ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el koyulmuştur” denildi. (İHA)

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