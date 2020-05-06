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MİT ve polisten ortak operasyon! Patlayıcıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 19:41 | Son Güncelleme

Mardin'de MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, eylem amaçlı yasadışı yollarla kente gelen Suriye uyruklu PKK'lı terörist, uzaktan kumandayla hazırlanmış 3 kilo 418 gram patlayıcıyla yakalandı.

MİT ve polisten ortak operasyon! Patlayıcıyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT görevlilerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bu kapsamda MİT ve polisin yaptığı istihbarı çalışmayla, Suriye'den eylem amaçlı Mardin'e gelen Suriye uyruklu terör örgütü PKK mensubu, Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Teröristin çantasında yapılan aramada, kullanılmaya hazır cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili 2 adet uzaktan kumandalı 3 kilo 418 gram patlayıcı ele geçirildi.

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