HABER

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Cüneyt K, İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

MİT ve polisten sınırda operasyon! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cüneyt K. sınırda gözaltına alındı. Geçen hafta aynı merkezin sorumlularından Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada göz altına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (AA)


PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Hollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyelerHollywood'un estetik cerrahından Türk kadınlarına tavsiyeler
Sığınma evinde baygın bulunan minik Derya'dan acı haber Sığınma evinde baygın bulunan minik Derya'dan acı haber 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mit polis PKK İpsala Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Burak Özçivit Osman Gazi rolünde

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

Yunanistan, Suriyeli yüzücüyü 'insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutukladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Peugeot 308’in üretimi durdu

Peugeot 308’in üretimi durdu

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

Üniversite sınavlarıyla ilgili olay yaratacak iddia: Tercih listesinde olmayan bölümü kazandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

17 yaşındaki Buket Bozkurt doğum gününde hayatını kaybetti

Merdiven altı krem bu hale getirdi! Herkesi uyardı

Merdiven altı krem bu hale getirdi! Herkesi uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.