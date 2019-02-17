HABER

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine geldiği ve buradaki bir evde saklandığı belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hollanda vatandaşı L.F, Fas asıllı olan, Fas ile Hollanda çifte vatandaşı S.D. adlı kadınlar ile bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. yakalandı.

Kadın şüphelilerden L.F. ile S.D'nin İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı, bu kadınların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Seyyah berberSeyyah berber
Uludağ, kolej öğrencilerinin yaptığı köpek kulübeleriyle dolduUludağ, kolej öğrencilerinin yaptığı köpek kulübeleriyle doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mit Emniyet Genel Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa

En Çok Okunan Haberler

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı korkutan deprem!

Ege Denizi beşik gibi! Sabaha karşı yine sallandılar!

Fetullah Gülen Türkiye'ye mi getiriliyor? İbrahim Kalın'dan flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.