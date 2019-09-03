MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk’ta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, hakkında kırmızı bülten çıkartılan Nedim Karakulak olduğu bildirildi.

M\u0130T ve TSK operasyonuyla Hakurk\u2019ta etkisiz hale getirilen 5 ter\u00f6ristten birinin, hakk\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fclten \u00e7\u0131kart\u0131lan Nedim Karakulak oldu\u011fu bildirildi. 160 kamyon toprak \u00e7\u0131kt\u0131, ara\u00e7lar hala meydana \u00e7\u0131kmad\u0131Otomobil takla att\u0131; ayn\u0131 aileden 5 ki\u015fi yaraland\u0131Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 e\u015fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc
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