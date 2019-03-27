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MİT ve TSK’dan Kandil’de tarihi operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil’e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil’e yapılan hava harekatıyla vuruldu.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil’e düzenlediği hava harekatıyla bölücü terör örgütünün tepe kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi.
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil’e yapılan hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda Altun ağır yaralanırken, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş’ın da arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

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