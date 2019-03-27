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MİT ve TSK'dan, PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

  MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın tepe noktasında bulunan, örgüt elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun'un da aralarında bulunduğu terörist grup etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın tepe noktasında bulunan, örgüt elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun'un da aralarında bulunduğu terörist grup etkisiz hale getirildi.

MİT, geçmiş dönemde örgütün sözde İran sorumlusu ve Avrupa alan sorumlusu olarak görev yapan Rıza Altun'un, Kandil'in İran sınırına yakın bölgesinde toplantı yapacağını belirledi. PKK'nın tepe kadrosunda bulunan terörist Altun'un, toplantı için örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu 'Navdar' kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözcüsü 'Serhat Varto' kod adlı Emrullah Dursun ile İran sınırındaki Abu Bakra köyüne gittiği saptandı. Bunun üzerine TSK'ya ait F16 uçakları ile hava harekatı planlandı.

TAM İSABETLE VURULDU

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde, MİT'in tespit ettiği hassas koordinat, hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. Harekat sonucunda PKK'nın dış temaslarını koordine eden terörist Mikail Özdemir ve örgütün sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösteren Emrullah Dursun'un da aralarında bulunduğu üst düzey terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün bölgedeki uluslararası aktörlerle temaslarını sağlayan ve bazı yabancı basın organlarında sözde 'Dışişleri Bakanı' diye lanse edilen Rıza Altun ise operasyonda ağır yaralandı. Altun'un akıbeti henüz bilinmiyor.

ALTUN: PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRDİK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Suudi Arabistan’ın Okaz Gazetesi'nin 2017’de 'PKK’nın dışişleri bakanı' diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler, güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor" dedi.

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ANKARA, (DHA)

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