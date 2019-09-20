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MİT ve TSK'den PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına darbe

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara belgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK'lıdan birinin Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül 2019'da düzenlenen ortak operasyonda, Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 PKK terör örgütü mensubundan birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Mehmet Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden

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