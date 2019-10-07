MİT ve TSK’nın Kandil’deki operasyonunda, PKK’nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK’nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.

M\u0130T ve TSK\u2019n\u0131n Kandil\u2019deki operasyonunda, PKK\u2019n\u0131n kad\u0131n yap\u0131lanmas\u0131ndan sorumlu KJK\u2019n\u0131n ba\u015f\u0131ndaki Bese Erzincan kod adl\u0131 Ayfer Kordu isimli ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. \n \nPARTNERG\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitti\u011fi \u015firket bikinili foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131!Deniz seviyesi y\u00fckselince ma\u011farada mahsur kalan 2 ki\u015fi ortak operasyonla kurtar\u0131ld\u0131Ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z
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