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MİT ve TSK'nın operasyonunda PKK'lı terörist Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin,  'Zinar Şiyar Adıyaman' kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin, 'Zinar Şiyar Adıyaman' kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi.

MİT ve TSK'nın 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlediği operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerinden birinin PKK/KCK'nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren 'Zinar Şiyar Adıyaman' kod adlı Mehmet Bayden olduğu belirlendi. 1990 yılında terör örgütüne katılan, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenilen terörist Bayden için yakalama ve tutuklama kararı bulunduğu öğrenildi.

ANKARA, (DHA)-

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