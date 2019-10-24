MİT ve TSK’nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

M\u0130T ve TSK\u2019n\u0131n operasyonuyla Gara b\u00f6lgesinde etkisiz hale getirilen 2 ter\u00f6ristin k\u0131rm\u0131z\u0131 kategoride aranan Servet Ayd\u0131n ve S\u00f6ylemez Ya\u015far oldu\u011fu belirlendi.PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! \u0130\u011fren\u00e7Lice'de narko-ter\u00f6r operasyonu; 4,5 ton esrar ve 185 bin k\u00f6k Hint keneviri ele ge\u00e7irildiDiyarbak\u0131r\u2019da ter\u00f6r\u00fcn finans kayna\u011f\u0131na b\u00fcy\u00fck darbe
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