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MİT ve TSK’nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 10:05 | Son Güncelleme

MİT ve TSK’nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

MİT ve TSK’nın operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.

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