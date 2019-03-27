MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın adamı Rıza Altun’u Kandil’de vurdu.

M\u0130T ve T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri, PKK eleba\u015f\u0131 Cemil Bay\u0131k\u2019\u0131n adam\u0131 R\u0131za Altun\u2019u Kandil\u2019de vurdu. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131m\u0131z hi\u00e7 bu kadar g\u00fczel olmam\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte geneti\u011fi benzersiz k\u0131lan 15 ki\u015fi\u0130zmir\u2019deki cinayetin perde arkas\u0131ndan g\u00f6n\u00fcl ili\u015fkisi \u00e7\u0131kt\u0131Bal\u0131kesir\u2019de uyu\u015fturucu operasyonu: 46 ki\u015fi yakaland\u0131
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