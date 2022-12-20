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  4. 'MİT' yalanıyla kandırılan tek öğrenci değilmiş! Okul arkadaşından şok ifadeler: "'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü"

'MİT' yalanıyla kandırılan tek öğrenci değilmiş! Okul arkadaşından şok ifadeler: "'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü"

20.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da liseli G. A.'nın (17) "Seni MİT'e alacağız" denerek günlerce cinsel istismara maruz kaldığının ortaya çıkmasının ardından şoke edici bir gelişme daha yaşandı. Okul müdürü H. A., G. A.'yı MİT vaadiyle kandırıp elektrik ustası A. M. (35) ile tanıştırmıştı. G. A.'nın okul arkadaşı K. K.'nin de ifadesi ortaya çıktı. K. K.'nin anlattığına göre A. M.'nin 'MİT' yalanıyla kandırıp taciz ettiği tek kız öğrenci G. A. değil...

'MİT' yalanıyla kandırılan tek öğrenci değilmiş! Okul arkadaşından şok ifadeler: "'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü"

Konya'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), okulunun müdürü H. A.'nın, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı elektrik ustası A. M.'nin (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayın ardından K.K. adlı kız öğrenci de şikayette bulundu. Aynı okulda eğitim alan ve G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet M., 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.

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ELEKTRİK USTASI, KENDİNİ 'MİT MENSUBU' OLARAK TANITTI

Kentteki bir lisenin müdürü H. A., kasım ayı başında, son sınıfta eğitim gören G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırıp, evli ve 3 çocuk babası A. M. ile tanıştırdı. A. M., iddiaya göre, G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayetiyle kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası A. M., gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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OKUL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri H. A. ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde başsavcılığa yaptığı talep kabul edildi. G.A.'nın kendi okul müdürü H. A., odasında G.A. ve A.M.'nin dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile A. M.'nin koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden H. A., 15 Aralık'ta sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Olayın ardından başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de A. M. tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "A. M., 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.

Öte yandan olayın duyulmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. İki müfettişin görevlendirildiği soruşturmada iki okul müdürü de açığa alındı. H. A.'nın okuluna başka bir müdür atandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar MİT

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