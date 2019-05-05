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MIT Zaman Kapsülü Kriptografi Bulmacasının çözülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:53 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Öğretim üyemiz ve aynı zamanda ilk mezunlarımızdan olan Erdinç Öztürk ve ekibinin MIT Zaman Kapsülü Kriptografi Bulmacasını beklenenden 15 yıl önce çözerek elde ettiği uluslararası başarı da doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Öğretim üyemiz ve aynı zamanda ilk mezunlarımızdan olan Erdinç Öztürk ve ekibinin MIT Zaman Kapsülü Kriptografi Bulmacasını beklenenden 15 yıl önce çözerek elde ettiği uluslararası başarı da doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir." dedi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarından (CSAIL) yapılan açıklamayla LCS35 kriptografi bulmacasının iki farklı ekip tarafından çözüldüğü anımsatılarak, MIT Öğretim Üyesi Ron Rivest'in ilk kez 1999 yılında duyurduğu ve çözümü için 35 yıl öngördüğü bulmacanın tahmin edilenden 15 yıl erken çözüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bulmacayı çözdüğünü ilk bildiren kişi, Belçikalı programcı Bernard Fabrot oldu. Fabrot bulmacanın çözümü için yazmış olduğu kodu, 3,5 yıl boyunca çalıştırdı. Eş zamanlı olarak, ABD deki Supranational firmasından Simon Peffers ve Ethereum Foundation'dan Justin Drake'in de destekleri ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdinç Öztürk, ürettiği özgün kare alma algoritması ile bulmacayı sadece iki ayda çözebilecek bir donanım geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı ise konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Üniversitemizin kuruluşundan bugüne, 20 yıldır, yüksek öğrenime fark getirerek, geleceğe dünya üniversitesi olma hedefimizle baktık. Bilimsel başarılarımızla ve geleceğe yön verecek teknolojilere öncülük ederek ülkemize katkı sağlamayı da sorumluluğumuz olarak gördük. Bugün öğretim üyemiz ve aynı zamanda ilk mezunlarımızdan olan Erdinç Öztürk ve ekibinin MIT Zaman Kapsülü Kriptografi Bulmacasını beklenenden 15 yıl önce çözerek elde ettiği uluslararası başarı da doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergesidir. Dünyada yalnızca iki bilim insanının ulaştığı bu sonuca, Sabancı Üniversitesi imzasının atılması akademik alanda tarihi bir başarıdır. Yeni bilimsel buluşlara da kapı aralayacak olan bu uluslararası çaptaki başarı üniversitemiz ve ülkemiz için büyük gurur kaynağıdır. Bu önemli çalışmaya katkı sağlayan tüm proje ekibini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti adına yürekten kutluyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Güler Sabancı Massachusetts Institute of Technology Sabancı Üniversitesi

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