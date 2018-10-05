MİT, Zarife'yi yakaladı!

Terör örgütünün Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y'nin (44) Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir ikamete gittiği tespit edilen zanlı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zerif Y, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.
Terör örgüt içerisinde "Zarife" ismini kullanan zanlının, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri "haksız göstermek" ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi.
Zanlının ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.
AA
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