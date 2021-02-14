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  4. Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

14.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Mitarakis: Geri itme iddiaları Türkiye'nin yalan haber stratejisinin parçası

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacıların yasa dışı bir biçimde geri itildiği iddiasının Türkiye'nin "yalan haber stratejisinin" bir parçası olduğunu söyledi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis Ege Denizi'nde sığınmacı botlarının yasa dışı bir biçimde Türkiye karasularına itildiği iddialarını geri çevirdi. Mitarakis söz konusu iddiaları Türkiye'nin bazı sivil toplum kuruluşları ve insan kaçakçıları üzerinden yürüttüğü "yalan haber stratejisinin bir parçası" olarak tanımladı.

To Vima gazetesine bir mülakat veren Mitarakis, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex ve Yunan sahil güvenliğinin söz konusu iddiaları teyit etmediğini söyledi. Mitarakis sınır korumanın "uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri çerçevesinde" gerçekleştiğini belirtti.

Geçen aylarda çok sayıda sığınmacılara yardım kuruluşu ve çeşitli medya organları Yunan sahil güvenliğinin sığınmacı botlarını yasa dışı bir şekilde Türkiye karasularına doğru ittiğini açıkladı. Frontex'in durumdan haberdar olduğu, kimi olaylar sırasında yakınlarda bulunduğu ancak duruma müdahale etmediği de ifade edildi.

Geçen hafta insan hakları kuruluşu Mare Liberum Ege Denizi'nde sığınmacılara yönelik şiddetin yeni bir boyut kazandığını açıklamıştı. Kurum hazırladığı raporda geçen yıl içinde Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği sığınmacı sayısını 9 bin 798 olarak ifade etmişti.

Tanıklıklar üzerinden hazırlanan raporda "sistematik ve yasa dışı biçimde yapılan geri gönderme aksiyonlarında" Yunan sahil güvenliğinin baş aktör olduğu ancak Frontex ve NATO komutasındaki gemilerin de yer aldığı belirtilmişti.

DW, dpa / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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