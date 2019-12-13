MİT'e yapılan ihbarlar terör örgütlerine darbe vuruyor

Vatandaşlar tarafından internet üzerinden MİT'e yapılan ihbarlarla başta FETÖ ve PDY/PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede önemli başarı sağlandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların MİT'e yaptığı ihbarlar, devlet güvenliğine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Çoğunluğunu FETÖ ve PKK/YPG ile ilgili olanlar oluştursa da yapılan ihbarlar, silah, insan ve uyuşturucu kaçakçılığından kara para aklama ve espiyonaja (casusluk) kadar geniş bir yelpazeye kadar yayılıyor.

MİT'in resmi internet sitesi "MİTWEB"de "Nasıl yardım edebilirsin" bölümüne gönderilen ihbarlar titizlikle değerlendirilerek tasnif ediliyor, ihtiyaç duyulduğunda ilgili kamu kurumlarıyla koordine ediliyor.

Bu kapsamda operasyona dönüştürülen ihbarlardan birçok kripto FETÖ yapılanmasının deşifre edildiği vurgulanırken son birkaç yılda ihbarlar sayesinde yüzlerce terör örgütü üyesi, kaçakçı, sahte MİT mensubu ile dolandırıcı da yakalandı.

Tonlarca uyuşturucunun ele geçirildiği ihbarlar sayesinde birçok terör eylemi önlendi.