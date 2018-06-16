MAGAZİN

Mithat Can Özer ve Alina Boz'un komşuda bayram tatili

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

Sezen Aksu’nun 35 yaşındaki müzisyen oğlu Mithat Can Özer 20 yaşındaki oyuncu Alina Boz ile 10 aydır flört ediyor.

Mithat Can Özer ve Alina Boz'un komşuda bayram tatili

Güzel oyuncu dört ay önce Mithat Can Özer’in Levent’teki villasına taşınmıştı.

Fotoğraflarının çekilmemesi için gözlerden uzak yaşamayı tercih eden aşıklar şimdilerde arkadaşlarının yatıyla Yunan adalarını geziyor.

5b24ec49ae298b7a893a7507

5b24ec80ae298b7a88658356

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sezen aksu Mithat Can Özer alina boz

En Çok Okunan Haberler

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Vatanım Sensin 18 Haziran'da Meksika'da yayına giriyor

Vatanım Sensin 18 Haziran'da Meksika'da yayına giriyor

Demet Şener: Bir ben adam gibi boşanamadım

Demet Şener: Bir ben adam gibi boşanamadım

Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum

Kemal Doğulu: Artık moda programı yapmak istemiyorum

Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı

Hilal Cebeci'nin eşcinsel açıklaması Pınar Altuğ'u çileden çıkardı

Şahan Gökbakar'ı kahreden ölüm

Şahan Gökbakar'ı kahreden ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.