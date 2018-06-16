Mithat Can Özer ve Alina Boz'un komşuda bayram tatili

G\u00fczel oyuncu d\u00f6rt ay \u00f6nce Mithat Can \u00d6zer\u2019in Levent\u2019teki villas\u0131na ta\u015f\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.\nFoto\u011fraflar\u0131n\u0131n \u00e7ekilmemesi i\u00e7in g\u00f6zlerden uzak ya\u015famay\u0131 tercih eden a\u015f\u0131klar \u015fimdilerde arkada\u015flar\u0131n\u0131n yat\u0131yla Yunan adalar\u0131n\u0131 geziyor.\n\n\nPARTNERMemleket havas\u0131nda tatilAleyna Tilki\u2019den \u015foke eden hareketler! Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyay\u0131 sallad\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum