Mithat Can Yalman'ın ailesinin ifadesi ortaya çıktı! Anne ve babasına o ile gideceğini söyledi, son sözleri bu olmuş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nda savcı adayı olarak görev yapan Mithat Can Yalman, sosyal medyadan “Kamuoyuna Duyurular” notuyla yaptığı paylaşımın ardından hayatına son verdi. Yalman, geride bıraktığı o notta, mobbing ve tehditlere maruz kaldığını, hukuki hakkını da aradığını ancak bir adım atılmadığını iddia etti.

3 FARKLI KİŞİYE YAZILMIŞ İNTİHAR NOTU BULUNDU

Polis ekipleri, 10 Ocak’tan beri kayıp olan genç savcı Yalman’ın intihar ettiği otel odasında başucunda 3 farklı kişiye yazılmış intihar notu ile ruh ve sinir hastalıkları tedavisinde kullanılan reçeteli ilaçlar buldu.

AİLESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı savcı adayı Mithat Can Yalman’ın intihar etmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Savcılık, önce 3 farklı kişiye bıraktığı mektupları inceledikten sonra Yalman’ın annesi Aysel, babası Müslüm ve hakim adayı kız kardeşi Tuğçe Yalman’ın ifadelerine başvurdu.

"KENDİNE İYİ BAK ÜZME KENDİNİ"

Ekran Haber'in haberine göre olay günü kardeşi Mithat’ın kendisini aradığını belirten Tuğçe Yalman ifadesinde “Mithat Can Yalman benim kardeşim olur. Yaklaşık 1 yıldır Adana adliyesinde stajyer savcıdır. Olay günü saat 16.00 sıralarında kardeşim beni arayarak ‘Ne yapıyorsun’ diyerek hal hatır sordu ve kendisinin adliyede yaşadığı ufak bir olay ile ilgili Ankara'ya gittiğini, burada biriyle görüşüp konuyu çözeceklerini, barışacaklarını söyledi. Sonrasında bana sevdiğini, ‘Kendine iyi bak üzme kendini’ şeklinde konuşarak telefonu kapattı. Daha sonra akşam saatlerinde annem bana kardeşimin Twitter'da paylaşım yaptığını söyledi. O yazıyı okuyarak abimin intihar edebileceğini düşünerek Polis Merkezinde kayıp müracaatında bulundum. Akşam saat 23.00 sıralarında eşim Erkan Gürbaz kardeşimin otelde intihar ettiğini, vefat ettiğini söyledi. Kardeşimin herhangi bir silahının olup olmadığını bilmiyorum, neden böyle bir olay yaptığını bilmiyorum” dedi.

"BİLDİĞİM KADARIYLA SİLAHI YOKTU"

Oğlunun sorunları olduğunu ancak kimseyle paylaşmadığını söyleyen anne Aysel Yalman şunları ifade etti:

"Oğlum Mithat Can Yalman 1 yıldır Adana adliyesinde stajyer savcıydı. 1 yıl sonra da Savcı olacaktı. Oğlum Mithat Can bizimle birlikte yaşamaktadır. Olay günü saat 06.30 sıralarında işe gitmek için kalktım, Mithat Can da Ankara'ya Savcılık eğitimi için gidecekti. Orada ev kiralayacaktı, oğlumla yola gideceği için vedalaştık sonrasında ben okula işe gittim. Öğle saatlerinde telefon ile görüştük saat: 13.30'da otobüs ile yola çıkacağını söyledi. Öğleden sonra ara ara yine görüştük, otobüste olduğunu, uyuduğunu indikten sonra 'ararım' dedi. Bir sonraki aramada şarjının biteceğini, 'ulaşamazsanız merak etmeyin, şarja takınca sizi ararım' dedi. Bu görüşme saat 17.30 sıralarında oldu, sonrasında akşam saat 19.00 sıralarında oğlumun arkadaşları beni arayarak 'teyze Mithat Can'a ulaşamıyoruz, nerede' dediler. Ben de onlara Ankara'ya gittiğini telefonunun şarjının bittiğini söyledim, bu sürede birkaç arkadaşı daha aramaya devam etti.

Hatta arkadaşları Mithat Can'ın Twitter'da bir şeyler paylaştığını söyledi ve WhatsApp uygulaması üzerinden attılar, telefonuma baktığımda oğlumun intihar edebilecek şekilde paylaşımlar yaptığını gördüm ve hemen Fatih Polis Merkezine giderek kayıp ilanında bulunduk. Oğlumu aramaya devam ettik, telefonu hala kapalıydı. Aynı gün saat: 23.00 sıralarında polisler beni aradı, oğlumun Ankara’da herhangi bir giriş kaydının olmadığını söylediler. Sonrasında damadım Erkan Gürbaz beni telefondan arayarak oğlumun otelde intihar ettiğini söyledi. Oğlumun bildiğim kadarıyla herhangi bir ruhsatlı ya da ruhsatsız tabancası yoktur. Neden böyle bir olay yaptığını bilmiyorum. Kendi sorunlarını bizimle paylaşmazdı. Konuyla ilgili bildiklerim bu kadar. Kimseden davacı ve şikâyetçi değilim”

"KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Baba Müslüm Yalman ise, "Mithat Can Yalman, oğlum olur. Yaklaşık 1 yıldır Adana Adliyesi'nde stajyer Savcıdır. Olay günü saat 11.30 sıralarında ikametimde uyuduğum esnada oğlum Mithat Can odaya girerek 'Baba, ben Ankara'ya gidiyorum Annem neden gittiğimi biliyor, hakkını helal et' dedi ve vedalaşıp gitti. Ben saat 15.00 sıralarında oğlumu aradığımda 'baba otobüsteyim uyuyorum, beni rahatsız etmeyin inince ben sizi ararım' dedi, sonrasında oğlum annesine telefonun şarjının az olduğunu söylemişti. Bu sebepten dolayı tekrar aradığımızda ulaşamadık. Sonrasında saat 19.00 sıralarında oğlumun arkadaşları eşimi arayarak Mithat Can'ın Twitter'da bir şeyler paylaştığını söylediler. Daha sonra damadım intihar ettiğini söyledi. Kimseden şikayetçi değilim” dedi.