Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar eşi ve çocuğu kimdir? Mithat Sancar biyografisi

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1963 senesinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğan Mithat Sancar, Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede “Temel Hakların Yorumu’’ konulu teziyle 1995 senesinde doktorasını vermiştir. 1999 senesinde ‘‘Hukuk Devleti’’ konulu teziyle Doçent olmuştur. 2007 yılında ise profesörlüğe yükselmiştir.
Mithat Sancar, günümüzde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir. Kürt sorununun çözülmesi konusunda pek çok yazıları bulunan Sancar, 2007 senesinden beri “Birgün” gazetesinde köşe yazıları yazmaya devam etmektedir. Taraf gazetesinde de yazılar yazmaktadır.
Almanca, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilen Mithat Sancar, evli ve 1 çocuk babasıdır. 58 yaşındaki Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.
“Birikim” başta olmak üzere farklı dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi ve hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerden biri olmuştur.
3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak giren Mithat Sancar, "Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne" ,"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti", "Şehrin Zulası, Ankara Kalesi" gibi bazı kitaplar yazmıştır.