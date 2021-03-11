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Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar eşi ve çocuğu kimdir? Mithat Sancar biyografisi

11.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
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Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar eşi ve çocuğu kimdir? Mithat Sancar biyografisi

11 Mart Perşembe sabahı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu olan Mithat Sancar, izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Mithat Sancar kimdir, Mithat Sancar eşi ve çocukları kimler gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki İsmail Küçükkaya'nın konuğu Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar eşi, çocukları ve biyografisi...

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının 11 Mart konuğu olan Mithat Sancar, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Seyirciler Mithat Sancar kimdir, Mithat Sancar eşi ve çocukları kimler gibi soruların yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte Mithat Sancar kimdir, Mithat Sancar eşi ve çocukları kimlerdir sorularının cevapları...

MİTHAT SANCAR KİMDİR? MİTHAT SANCAR BİYOGRAFİSİ

1963 senesinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğan Mithat Sancar, Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede “Temel Hakların Yorumu’’ konulu teziyle 1995 senesinde doktorasını vermiştir. 1999 senesinde ‘‘Hukuk Devleti’’ konulu teziyle Doçent olmuştur. 2007 yılında ise profesörlüğe yükselmiştir.

Mithat Sancar, günümüzde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir. Kürt sorununun çözülmesi konusunda pek çok yazıları bulunan Sancar, 2007 senesinden beri “Birgün” gazetesinde köşe yazıları yazmaya devam etmektedir. Taraf gazetesinde de yazılar yazmaktadır.

MİTHAT SANCAR EŞİ VE ÇOCUKLARI, MİTHAT SANCAR KAÇ YAŞINDA?

Almanca, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilen Mithat Sancar, evli ve 1 çocuk babasıdır. 58 yaşındaki Mithat Sancar, Türkan Sancar ile evlidir.

“Birikim” başta olmak üzere farklı dergilerde çok sayıda yazısı yayımlanan Mithat Sancar A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi ve hükümetin teröre çözüm arayışında kurduğu 'Akil Adamlar Komisyonu'nda adı geçen kişilerden biri olmuştur.

3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak giren Mithat Sancar, "Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne" ,"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti", "Şehrin Zulası, Ankara Kalesi" gibi bazı kitaplar yazmıştır.

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