Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar eşi ve çocuğu kimdir? Mithat Sancar biyografisi

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MİTHAT SANCAR KİMDİR? MİTHAT SANCAR BİYOGRAFİSİ

1963 senesinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğan Mithat Sancar, Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ardından aynı üniversitede “Temel Hakların Yorumu’’ konulu teziyle 1995 senesinde doktorasını vermiştir. 1999 senesinde ‘‘Hukuk Devleti’’ konulu teziyle Doçent olmuştur. 2007 yılında ise profesörlüğe yükselmiştir.

Mithat Sancar, günümüzde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Öğretim Üyesi görevine devam etmektedir. Kürt sorununun çözülmesi konusunda pek çok yazıları bulunan Sancar, 2007 senesinden beri “Birgün” gazetesinde köşe yazıları yazmaya devam etmektedir. Taraf gazetesinde de yazılar yazmaktadır.