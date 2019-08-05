"Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırılar hac ibadetini güçleştiriyor"

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlattığı 4 Nisan'dan bu yana havalimanına saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Selame, Mitiga'nın Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı olduğunu hatırlattı.

Mitiga, Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı olma özelliği taşıyor. Burada meydana gelen bir aksalık uçuşların Misrata Havalimanı'na kaydırılmasına neden oluyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"na ilişkin önceki gün Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Hafter güçlerinin Grad füzesiyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda hacılar için tahsis edilen salonun yakınını vurduğu ifade edilmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

