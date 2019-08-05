HABER

"Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırılar hac ibadetini güçleştiriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 01:52 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıların hac ibadetini güçleştirdiği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, General Halife Hafter güçlerinin Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na yönelik saldırıları nedeniyle ülkenin batısında yaşayanların hac ibadetini yerine getirmesinin zorlaştığını belirtti.

Selame, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonunun (UNSMIL) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, havalimanına yönelik mükerrer saldırıları kınadı.

Saldırıların ülkenin batısında yaşayanların hac ibadetini yerine getirmesini zorlaştırdığını belirten Selame, son saldırıların 250 hacı adayını alternatif çözüm arayışlarına ittiğini kaydetti.

Hafter güçlerinin Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlattığı 4 Nisan'dan bu yana havalimanına saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Selame, Mitiga'nın Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı olduğunu hatırlattı.

Çatışmanın taraflarını sivil halkın korunması konusunda gerekli tedbirleri almaya çağıran Selame, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ateşkese varılması talebini yineledi.

Mitiga, Trablus'ta faaliyet gösteren tek havalimanı olma özelliği taşıyor. Burada meydana gelen bir aksalık uçuşların Misrata Havalimanı'na kaydırılmasına neden oluyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"na ilişkin önceki gün Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Hafter güçlerinin Grad füzesiyle Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda hacılar için tahsis edilen salonun yakınını vurduğu ifade edilmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran: “Son 3 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü”
Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Mitiga Trablus

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şiddetli sağanak Rize'yi vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fabrikada büyük yangın! Ekipler bölgede

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Silah sesini duyanlar koştu, bu halde bulundu!

Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.