MİT’in düzenlediği operasyonla Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M\u0130T\u2019in d\u00fczenledi\u011fi operasyonla Arnavutluk\u2019ta yakalanarak T\u00fcrkiye\u2019ye getirilen FET\u00d6 \u015f\u00fcphelisi Harun \u00c7elik, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i sulh ceza hakimli\u011fince tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015e\u00f6hretini paraya \u00e7evirdi!Tarihi surlara \u00e7\u0131karak intihar giri\u015fiminde bulunan seyyar sat\u0131c\u0131y\u0131 polis ikna etti\u00c7ald\u0131klar\u0131 malzemeleri \u00e7ek\u00e7ekle ta\u015f\u0131tt\u0131klar\u0131 anlar kamerada
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