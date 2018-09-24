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MİT'in operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

MİT'in operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı.


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