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  4. MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası

MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası

01.11.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Yunanistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GAZİANTEP (AA) -2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammad Amar Ampara ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisine (EYP) sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, EYP adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalanmış, zanlı tutuklanmıştı.

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Gaziantep dava casus

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