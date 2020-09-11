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MİT’in Ukrayna’da düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/KCK üyesi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Ukrayna’da düzenlenen operasyonla yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer, emniyetten adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, MİT, uzun süreden bu yana bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna’da olduğu belirlenen terörist İsa Özer’i, Ukrayna’nın güneybatısındaki Odessa kentinde düzenlenen operasyonla yakalamış, dün gece Türkiye’ye getirmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Ukrayna’da düzenlenen operasyonla yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi İsa Özer, emniyetten adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, MİT, uzun süreden bu yana bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna’da olduğu belirlenen terörist İsa Özer’i, Ukrayna’nın güneybatısındaki Odessa kentinde düzenlenen operasyonla yakalamış, dün gece Türkiye’ye getirmişti. Gece İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesine teslim edilen örgüt üyesi, buradaki sorgusunun ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra Türkiye’den kaçan İsa Özer’in, terör faaliyetlerini Ukrayna’dan sürdürdüğü kaydedildi.
Örgüte ‘90’lı yıllarda katıldı
Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği’nin “Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olma” suçundan aranan PKK/KCK üyesinin, “Suçu ve Suçluyu Övmek”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “ Resmi Belgede Sahtecilik” gibi suçlardan da açılmış davası bulunuyor.
Romanya’da terör örgütü yanlısı derneklere üye olduğu ve bulunduğu ülkelerde Türk vatandaşlarından zorla haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklanmış ve sınır dışı edilmişti. Sekiz yıl önce PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklan, anca daha sonra tahliye edilen Özer, 2014’te yine bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sözde “Doğubayazıt Kent Meclisi”nde Yürütme Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerine devam etmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasından hemen sonra da illegal yollarla yurtdışına kaçmıştı.

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