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MİTİNG NEDENİYLE MARMARAY İSTASYONUNDA YOĞUNLUK YAŞANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Haber-kamera: İlkay DİKİCİ -Yılmaz BEZGİN / İstanbul, DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitingi nedeniyle Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı.

Haber-kamera: İlkay DİKİCİ -Yılmaz BEZGİN / İstanbul, DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitingi nedeniyle Süreyya Plajı Marmaray İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı. Mitingin bitişiyle birlikte çok sayıda vatandaş, istasyona akın etti. Polisin güvenlik önlemi aldığı istasyonda, "Kapıların kapanmasına engel olmayalım" şeklinde anonslar yapıldı. Vatandaşlar trene binerken zor anlar yaşadı. Dağılımın ardından çevredeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü
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-Süreyya Plajı istasyon detayı
-Marmaray'a binen yolculardan detay
-İstasyonun dışından detay

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