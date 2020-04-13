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Mitomani nedir? Mitomani hastalığı nedir? Mitomani yalan söyleme hastalığı nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Mitomani nedir? Mitomaninin açılımı ne ifade ediyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Mitomani hastalığı tedavisi mümkün müdür? Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasına Kılıçdaroğlu'nun tavrı için "Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın" dedi. Peki Mitomani nedir? İşte yanıtı...

Mitomani nedir? Mitomani hastalığı nedir? Mitomani yalan söyleme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Mitomani nedir? Mitomani ne demek? Mitomani hastalığı (yalan söyleme) tedavisi var mı? Bilindiği üzere halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak biliniyor.

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani hastalığı toplumda bilinen adıyla 'yalan söyleme hastalığı', kişinin sürekli olarak herhangi bir çıkar gözetmeden yalan söylemesidir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Hiçbir durum yokken birden yalan söyleme ihtiyacı duyan kişi, hastalığın ilerlemesi ile söylediği tüm yalanlara kendisinin de inanmasına neden olur. İleri düzeylere taşınan mitomani hastalığı kişinin elinde olmadan gerçekleşen ve yalan söylediğini kendi bile fark etmeyen bir davranış bozukluğu hastalığıdır.

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

İşte Erdoğan'ın sözleri:

CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalından ne dünyadan ne Türkiye'den bihaber olduğu sözlerinin takdirini milletime bırakıyorum. Bu mitomani hastalığıdır. Bunu bir araştırsın. Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti şartlar ne olursa olsun her vatandaşının can ve mal güvenliği gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesini sağlayacak güçtedir.

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