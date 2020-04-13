Mitomani nedir? Mitomani hastalığı nedir? Mitomani yalan söyleme hastalığı nasıl tedavi edilir?

Mitomani nedir? Mitomani ne demek? Mitomani hastalığı (yalan söyleme) tedavisi var mı? Bilindiği üzere halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak biliniyor.

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani hastalığı toplumda bilinen adıyla 'yalan söyleme hastalığı', kişinin sürekli olarak herhangi bir çıkar gözetmeden yalan söylemesidir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Hiçbir durum yokken birden yalan söyleme ihtiyacı duyan kişi, hastalığın ilerlemesi ile söylediği tüm yalanlara kendisinin de inanmasına neden olur. İleri düzeylere taşınan mitomani hastalığı kişinin elinde olmadan gerçekleşen ve yalan söylediğini kendi bile fark etmeyen bir davranış bozukluğu hastalığıdır.

MİTOMANİ HASTALIĞI NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.