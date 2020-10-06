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Mitsotakis: Doğu Akdeniz NATO'nun da sorunu

06.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Atina Doğu Akdeniz krizine NATO'nun daha fazla dahil olmasını istiyor.

Mitsotakis: Doğu Akdeniz NATO'nun da sorunu

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece üç ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Ankara'daki temaslarının ardından bugün de Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis'le bir araya geldi. Stoltenberg'le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada NATO'nun Doğu Akdeniz'deki krize daha fazla müdahil olmasını isteyen Mitsotakis, sorunun sadece Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye arasında olmadığını, anlaşmazlığın NATO'yu da ilgilendirdiğini söyledi.

"Eğer Türkiye gibi bir NATO ülkesi, başka bir ittifak üyesine karşı yasadışı faaliyetlerde bulunuyorsa, o zaman Türkiye ittifakın kendisine de karşı geliyor, dememektir" diyen Mitsotakis, Türkiye'nin Oruç Reis adlı sondaj gemisini Yunanistan'ın hak iddia ettiği karasularından çekmesinin ise olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Ancak yine de dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Mitsotakis, "Bunun dürüst bir adım mı, yoksa geçici bir taktik mi olup olmadığını bekleyip görmek lazım" şeklinde konuştu. Mitsotakis, Yunanistan'ın iki ülke arasında yakınlaşma görüşmeleri için bir tarih belirlenmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

"Diplomasi için alan yaratılabilir"

Stoltenberg de çatışmadan kaçınma mekanizmasına dikkat çekerek iki komşu ülkenin NATO çerçevesinde görüşmeyi kabul ettiklerini ve bölgede askeri bir kazadan kaçınılması gerektiği konusunda da anlaşmaya vardıklarını hatırlattı.

Bu yakınlaşmanın diplomatik çabalar için alan yaratabileceğini dile getiren Stoltenberg, farklı pozisyonların ittifak ortakları arasındaki dayanışma ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini belirtti.

Stoltenberg'in Ankara temasları

Stoltenberg dün de Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Ankara'da Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin umudunun "temelde yatan uyuşmazlıkların ele alınması" olduğunu söyleyen Stoltenberg, Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da diplomasi için bir alan yaratılabileceğine inandığını ifade etmişti.

NATO, geçen hafta Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda, askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı.

Bir sondaj gemisi daha çekildi

Öte yandan Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i 13 Eylül'de Antalya Limanı'na çekmesinin ardından dün de Yavuz adlı sondaj gemisinin Silifke Taşucu Limanı'na döndüğü duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasında, geminin 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü belirtildi.

dpa,DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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