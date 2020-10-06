Mitsotakis: Doğu Akdeniz NATO'nun da sorunu

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz anlaşmazlığının sadece üç ülke arasında değil, NATO'nun da bir sorunu olduğunu söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Ankara'daki temaslarının ardından bugün de Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Mitsotakis'le bir araya geldi. Stoltenberg'le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada NATO'nun Doğu Akdeniz'deki krize daha fazla müdahil olmasını isteyen Mitsotakis, sorunun sadece Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye arasında olmadığını, anlaşmazlığın NATO'yu da ilgilendirdiğini söyledi.

"Eğer Türkiye gibi bir NATO ülkesi, başka bir ittifak üyesine karşı yasadışı faaliyetlerde bulunuyorsa, o zaman Türkiye ittifakın kendisine de karşı geliyor, dememektir" diyen Mitsotakis, Türkiye'nin Oruç Reis adlı sondaj gemisini Yunanistan'ın hak iddia ettiği karasularından çekmesinin ise olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Ancak yine de dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Mitsotakis, "Bunun dürüst bir adım mı, yoksa geçici bir taktik mi olup olmadığını bekleyip görmek lazım" şeklinde konuştu. Mitsotakis, Yunanistan'ın iki ülke arasında yakınlaşma görüşmeleri için bir tarih belirlenmesini beklediğini de sözlerine ekledi.